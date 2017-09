Un forum pour réconcilier handicap et entrepreneuriat

Promouvoir l'emploi et l'entrepreneuriat auprès de jeunes de 16 à 30 ans en situation de handicap. Telle est l'ambition affichée par Handiréseau qui organise, les 10 et 11 octobre 2017, les forums "Emploi, entrepreneuriat & handicap".



Au cours de ces deux jours, Handiréseau espère contribuer à faire changer le regard des personnes en situation de handicap sur l'accès au monde de l'entreprise à travers un accompagnement centré sur leurs attentes et interrogations.

Organisées au Centre d'information et de documentation jeunesse (CIDJ) à Paris, ces deux journées seront l'occasion à travers des sessions d'informations et de témoignages d'apporter des conseils à des jeunes curieux d'entreprendre. Les inscriptions sont ouvertes sur le site du CIDJ.



Des rencontres et des ateliers dédiés



Le forum Emploi-Handicap du 10 octobre sera centré sur les questions de l'emploi. Conseils et entretiens personnalisés sont proposés pour accompagner les jeunes intéressés. En parallèle, de nombreuses opportunités d'emplois, de stages ou de contrats en alternance seront présentées par une vingtaine de recruteurs d'Ile-de-France.



Mercredi 11 octobre, le forum enThreprendre s'intéressera aux thématiques de l'entrepreneuriat et aux dispositifs d'accompagnement existants. À l'image de la précédente journée du 31 mai, Handiréseau et ses partenaires comptent encourager ces jeunes à s'engager dans une démarche entrepreneuriale.



Lors de cette rencontre, les organisateurs proposeront de découvrir des parcours d'entrepreneurs atypiques et de s'essayer à des rencontres en face à face avec des entrepreneurs avisés pour profiter d'un maximum de conseils.

À l'instar de Pôle Emploi, de la CPME ou du conseil régional d'Ile-de-France, ce sont près de 30 organismes de formation et entreprises qui seront présents lors de l'événement.

Handiréseau est une entreprise dont l'objectif est de faciliter les échanges et partenariats entre les entreprises dites "ordinaires" et le secteur adapté, à travers une gamme de services et d'outils d'accompagnement.



